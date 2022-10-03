Росіяни двічі обстріляли Сумщину з артилерії: пошкоджено агропідприємство
Упродовж 3 жовтня росіяни двічі обстрілювали прикордонний Охтирський район Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
За інформацією Живицького, протягом дня росіяни двічі обстрілювали прикордоння в Охтирському районі. Усього зафіксували 11 приходів з артилерії. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено аграрне підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.
- У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області. Загинув лікар, поранено медсестру
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