Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

За інформацією Живицького, протягом дня росіяни двічі обстрілювали прикордоння в Охтирському районі. Усього зафіксували 11 приходів з артилерії. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено аграрне підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області. Загинув лікар, поранено медсестру

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