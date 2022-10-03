Росія вдарила по медзакладу на Харківщині: загинув лікар, поранено медсестру
У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - написав Синєгубов.
Очільник Харківщини зазначив, що будівля закладу майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.
- Раніше на Харківщині виявили цивільну автоколону, розстріляну окупантами: росіяни вбили 24 мирних жителя, в тому числі дітей та вагітну жінку.
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