Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - написав Синєгубов.

Очільник Харківщини зазначив, що будівля закладу майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

Раніше на Харківщині виявили цивільну автоколону, розстріляну окупантами: росіяни вбили 24 мирних жителя, в тому числі дітей та вагітну жінку.

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