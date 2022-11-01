Росіяни вночі завдали ракетного удару по Миколаєву: є загибла, пошкоджено житлові будинки, навчальні та медзаклади
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв, унаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медзаклади, а також загинула одна людина
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Він зазначив, що місто обстріляли ракетами С-300. Унаслідок цього руйнувань зазнали житлові будинки та навчальні заклади. Повністю зруйновано двоповерховий будинок. У житловій п'ятиповерхівці сталася пожежа. Загинула людина.
Крім цього, вибуховою хвилею та уламками у медичному закладі вибило OSB-плити. Ними будівельні бригади закривали вікна після попереднього обстрілу.
Заступник керівника Офіск Президента Кирило Тимошенко уточнив, що місто обстріляли чотирма ракетами.
Одна з них влучила в Першу українську гімназію ім. Аркаса. Жертв чи постраждалих немає.
Інші три ракети влучили в Миколаївський політехнічний фаховий коледж, унаслідок чого зруйновано чотириповерхову будівлю коледжу. Також пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. На складському приміщенні коледжу та в сусідній п'ятиповерхівці зайнялися пожежі.
Під час аварійно-рятувальних робіт було деблоковано двох людей. Одна жінка загинула. Ще п'ятеро людей зазнали поранень унаслідок обстрілу. Допомогу надали 12 людям.
Також учора, 31 жовтня, близько 08:30 росіяни обстрілювали Первомайську громаду Миколаївського району. Влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.
Близько 14:30 обстрілів зазнала Широківська громада Баштанського району. Унаслідок чого один будинок зруйнований, інший — пошкоджений. Також лінія електропередач зазнала пошкоджень. Близько 05:45 1 листопада обстріли зафіксували поза межами населеного пункту громади. Постраждалих немає.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе