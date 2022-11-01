Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він зазначив, що місто обстріляли ракетами С-300. Унаслідок цього руйнувань зазнали житлові будинки та навчальні заклади. Повністю зруйновано двоповерховий будинок. У житловій п'ятиповерхівці сталася пожежа. Загинула людина.

Крім цього, вибуховою хвилею та уламками у медичному закладі вибило OSB-плити. Ними будівельні бригади закривали вікна після попереднього обстрілу.

Заступник керівника Офіск Президента Кирило Тимошенко уточнив, що місто обстріляли чотирма ракетами.

Одна з них влучила в Першу українську гімназію ім. Аркаса. Жертв чи постраждалих немає.

Інші три ракети влучили в Миколаївський політехнічний фаховий коледж, унаслідок чого зруйновано чотириповерхову будівлю коледжу. Також пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. На складському приміщенні коледжу та в сусідній п'ятиповерхівці зайнялися пожежі.

Під час аварійно-рятувальних робіт було деблоковано двох людей. Одна жінка загинула. Ще п'ятеро людей зазнали поранень унаслідок обстрілу. Допомогу надали 12 людям.

Також учора, 31 жовтня, близько 08:30 росіяни обстрілювали Первомайську громаду Миколаївського району. Влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.

Близько 14:30 обстрілів зазнала Широківська громада Баштанського району. Унаслідок чого один будинок зруйнований, інший — пошкоджений. Також лінія електропередач зазнала пошкоджень. Близько 05:45 1 листопада обстріли зафіксували поза межами населеного пункту громади. Постраждалих немає.

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