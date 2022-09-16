Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: 4 прильоти
На Сумщині о 6:00 16 вересня російські загарбники зі своєї території обстріляли Краснопільську громаду з мінометів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Ніч була тихою, але о 6:00 по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань", - написав він.
- У ніч на 15 вересня російські загарбники 50 разів обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе