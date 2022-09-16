Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Ніч була тихою, але о 6:00 по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань", - написав він.

У ніч на 15 вересня російські загарбники 50 разів обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів.

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