Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Окупанти вели вогонь з боку російських населених пунктів Теребріно та Єлізаветовка. Вони гатили зі ствольної артилерії та мінометів.

13 вересня росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з артилерії, мінометів і гранатометів. Загалом пролунало понад 50 вибухів за добу.

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