Пів сотні прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з території РФ
У ніч на 15 вересня російські загарбники 50 разів обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Окупанти вели вогонь з боку російських населених пунктів Теребріно та Єлізаветовка. Вони гатили зі ствольної артилерії та мінометів.
- 13 вересня росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з артилерії, мінометів і гранатометів. Загалом пролунало понад 50 вибухів за добу.
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