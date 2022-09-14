Понад 50 вибухів за добу: росіяни накрили вогнем прикордоння Чернігівщини й Сумщини
Російські загарбники протягом 13 вересня обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з артилерії, мінометів і гранатометів
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Уранці 13 вересня росіяни з території Єлізаветовки, що в РФ, гатили 120-мм мінометами по Хотінській громаді Сумщини. Зафіксували понад 20 вибухів.
По Зноб-Новгородській громаді Сумщини окупанти випкстили дві міни калібру 120 мм з боку російської Білої Берізки.
Семенівську громаду Чернігівщини росіяни двічі накрили вогнем із самохідних артилерійських установок і мінометів. Загалом нарахували 10 вибухів. Обстріл вели з Ломаківки та Скачка в РФ.
Городнянську громаду Чернігівщини загарбники обстріляли з автоматичного гранатомета та мінометів. Пролунало понад 30 вибухів.
Жертв унаслідок російських обстрілів немає.
- 10 вересня та зранку 11-го на Сумщині російські окупанти 9 разів обстріляли з мінометів прикордонні території.
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