Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Уранці 13 вересня росіяни з території Єлізаветовки, що в РФ, гатили 120-мм мінометами по Хотінській громаді Сумщини. Зафіксували понад 20 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді Сумщини окупанти випкстили дві міни калібру 120 мм з боку російської Білої Берізки.

Семенівську громаду Чернігівщини росіяни двічі накрили вогнем із самохідних артилерійських установок і мінометів. Загалом нарахували 10 вибухів. Обстріл вели з Ломаківки та Скачка в РФ.

Городнянську громаду Чернігівщини загарбники обстріляли з автоматичного гранатомета та мінометів. Пролунало понад 30 вибухів.

Жертв унаслідок російських обстрілів немає.

10 вересня та зранку 11-го на Сумщині російські окупанти 9 разів обстріляли з мінометів прикордонні території.

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