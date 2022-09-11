На Сумщині ворог 9 разів обстріляв з мінометів прикордонні території

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Юнаківська громада: до опівночі - 5 мінометних вибухів. Хотінська громада: після восьмої ранку 4 мінометні вибухи. Без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

Нагадаємо, за добу 10 вересня російський агресор обстріляв 5 громад Сумської області

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