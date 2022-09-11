Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Миколаївська сільська громада, а також Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська та Есманська громади.

Миколаївська сільська громада

Після 9:00 ранку був артобстріл території громади: 3 прильоти.

Краснопільська громада

Об 11:00 російський ворог здійснив мінометний обстріл − 4 прильоти. Опівдні росіяни гатили з артилерії − 13 прильотів. А о 15:00 внаслідок обстрілу з мінометів (6 прильотів) зайнялася стерня на полі площею (близько двох гектарів).

Середино-Будська громада

Після 14:00 почалися обстріли: 2 прильоти (міномет, 120 м.) та обстріл з АГС − 15 прильотів. 16 прильотів із САУ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджена електромережа, побиті городи у людей та автівка", - пише Живицький.

Великописарівська громада

Після 14:00 ворог здійснив артилерійський обстріл − 5 прильотів.

Есманьська громада

О 15:20 зі сторони РФ прилетіло 4 міни. На щастя, попередньо − без людських втрат.

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