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Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: близько 30 "приходів"

17 червня, 2022 п'ятниця
09:59
війна з Росією Сумщина, вибух

Уранці 17 червня на Сумщині росіяни завдали близько 30 ударів, обстріляли Хотінську громаду

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 "приходів", - наголосив він.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань унаслідок обстрілу немає.

  • 16 червня на Сумщині росіяни обстріляли Уланове, Сопич і Баранівку, а також завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік Глухова.

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