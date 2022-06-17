Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: близько 30 "приходів"

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 "приходів", - наголосив він.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань унаслідок обстрілу немає.

16 червня на Сумщині росіяни обстріляли Уланове, Сопич і Баранівку, а також завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік Глухова.

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