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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти завдали авіаударів по Сумщині, Донеччині та Луганщині, ЗСУ відбили штурм Долини, - Генштаб

Окупанти завдали авіаударів по Сумщині, Донеччині та Луганщині, ЗСУ відбили штурм Долини, - Генштаб

16 червня, 2022 четвер
19:02
війна з Росією На фото гаубиця М109А3

Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова на Сумщині

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ.

Основні зусилля ворог зосереджує на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов", – йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

Щодо Волинського та Поліського напрямків, то підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. 14-16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил Білорусі.

"На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій. Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”.

Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.
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