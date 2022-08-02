Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: зафіксовано 14 прильотів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів. Без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам", - написав Дмитро Живицький.

Нагадаємо, ворог 1 серпня тричі обстріляв Сумщину, було 16 прильотів, однак минулося без жертв та руйнувань

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