Росіяни вранці вкотре вдарили по Херсону: поранений чоловік

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що російська терористична армія вчергове завдавала удару по Херсону 7 жовтня близько 07:10. Унаслідок цього, на подвірʼї власного приватного будинку поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у медзаклад.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.