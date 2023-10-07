Росіяни вранці вкотре вдарили по Херсону: поранений чоловік
Вранці суботи, 7 жовтня, російські терористи чергове обстріляли місто Херсон. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель
Про це пише Офіс генпрокурора.
Зазначається, що російська терористична армія вчергове завдавала удару по Херсону 7 жовтня близько 07:10. Унаслідок цього, на подвірʼї власного приватного будинку поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у медзаклад.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
- Удень 6 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Унаслідок атаки дістав поранення чоловік, який перебував на подвір'ї власного будинку.
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