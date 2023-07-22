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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни з авіації атакували Зміївку на Херсонщині: є постраждалий, пошкоджено будинки та ферму

22 липня, 2023 субота
17:55
Війна з Росією обстріл Херсонщина

Російські терористи у середу, 22 липня, скинули керовані авіабомби на Зміївку Херсонської області, унаслідок чого одна людина постраждала, пошкоджено щонайменше три будинки та ферму

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни скинули три керовані авіабомби на село Зміївка Бериславської громади. Зафіксовано влучання по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше три будинки та приміщення ферми. 

"Інформація щодо потерпілих уточнюється. Попередньо, постраждав один місцевий житель. На жаль, поки що з чоловіком не вдається встановити звʼязок", - додали в ОВА.

  • 22 липня росіяни вдарили по місту Середина-Буда та одному із селищ Сумської області. Одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.
  • Того ж дня під обстріл РФ потрапив Куп'янськ Харківської області. Унаслідок російського удару загинула жінка. 

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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