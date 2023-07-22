Росіяни з авіації атакували Зміївку на Херсонщині: є постраждалий, пошкоджено будинки та ферму
Російські терористи у середу, 22 липня, скинули керовані авіабомби на Зміївку Херсонської області, унаслідок чого одна людина постраждала, пошкоджено щонайменше три будинки та ферму
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни скинули три керовані авіабомби на село Зміївка Бериславської громади. Зафіксовано влучання по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше три будинки та приміщення ферми.
"Інформація щодо потерпілих уточнюється. Попередньо, постраждав один місцевий житель. На жаль, поки що з чоловіком не вдається встановити звʼязок", - додали в ОВА.
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