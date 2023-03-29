Росіяни за добу поранили п'ятьох мирних жителів Донеччини

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

"За 28 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 у Бахмуті та 2 у місті Часів Яр", — зазначив він.

Він нагадав, що станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.