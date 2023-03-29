Росіяни за добу поранили п'ятьох мирних жителів Донеччини
У Донецькій області російські війська за минулу добу завдали поранень п'ятьом мирним жителям
Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.
"За 28 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 у Бахмуті та 2 у місті Часів Яр", — зазначив він.
Він нагадав, що станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель внаслідок війни понад 8 тисяч та поранення майже 14 тисяч цивільних осіб.
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