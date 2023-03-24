Через російську агресію загинули понад 8 тисяч цивільних українців, - ООН
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель внаслідок війни понад 8 тисяч та поранення майже 14 тисяч цивільних осіб
Про це повідомила голова Місії Матильда Богнер під час брифінгу.
"Війна призвела до колосальних людських втрат. Станом на цей тиждень ми задокументували, що понад 8 тис. цивільних осіб загинули, майже 14 тисяч дістали поранень. Понад 90% жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії, мінами або вибухонебезпечними пережитками війни," - заявила Богнер.
За словами голови місії, реальні цифри жертв серед цивільних можуть бути значно вищими за офіційно задокументовані.
Окрім того, в ООН зазначили, що на окупованих територіях України продовжуються свавільні страти та напади на мирних жителів з боку російських військових.
"З 24 лютого 2022 року ми зафіксували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб Збройними силами Росії," - зазначила Матильда Богнер.
- 23 лютого перша леді Олена Зеленська закликала представників Організації Об’єднаних Націй створити спеціальний трибунал для Росії за злочини проти людяності.
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