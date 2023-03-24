Про це повідомила голова Місії Матильда Богнер під час брифінгу.

"Війна призвела до колосальних людських втрат. Станом на цей тиждень ми задокументували, що понад 8 тис. цивільних осіб загинули, майже 14 тисяч дістали поранень. Понад 90% жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії, мінами або вибухонебезпечними пережитками війни," - заявила Богнер.

За словами голови місії, реальні цифри жертв серед цивільних можуть бути значно вищими за офіційно задокументовані.

Окрім того, в ООН зазначили, що на окупованих територіях України продовжуються свавільні страти та напади на мирних жителів з боку російських військових.

"З 24 лютого 2022 року ми зафіксували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб Збройними силами Росії," - зазначила Матильда Богнер.