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Росіяни за добу витрачають 25-30 тисяч снарядів різного калібру, - Резніков

19 травня, 2023 п'ятниця
17:50
Війна з Росією Олексій Резніков

Російські військові на добу використовують проти українців від 25 до 30 тисяч снарядів різного калібру

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони використовують на добу вже 25-30 тис. снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато", - сказав міністр.

Резніков також заявив, що країни НАТО не були готові до війни в Україні з точки зору логістики.

"Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові. І на щастя, вони це вже усвідомили", - додав він.

  • Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втратили загалом близько 70 тис. убитими та пораненими.
Україна
Росія
Міністерство оборони
російська армія
Олексій Резніков
НАТО
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