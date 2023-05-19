Росіяни за добу витрачають 25-30 тисяч снарядів різного калібру, - Резніков
Російські військові на добу використовують проти українців від 25 до 30 тисяч снарядів різного калібру
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.
"За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони використовують на добу вже 25-30 тис. снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато", - сказав міністр.
Резніков також заявив, що країни НАТО не були готові до війни в Україні з точки зору логістики.
"Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові. І на щастя, вони це вже усвідомили", - додав він.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втратили загалом близько 70 тис. убитими та пораненими.
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