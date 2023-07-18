Росіяни запустили пропагандистське медіа на тимчасово окупованому Запоріжжі

Про це інформує Інститут масової інформації.

Зазначають, що так зване медіа запустили 12 липня. Його створили "за ініціативи Спілки журналістів Запорізької області та Фонду розвитку нових медіа за підтримки уряду області". Свідоцтво про реєстрацію було отримане 11 липня: його видала Федеральна служба Росії з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій.

Раніше, у квітні 2023 року, на тимчасово окупованій частині Запорізької області було відкрито так зване Запорізьке регіональне відділення Спілки журналістів Росії, окупаційним головою якого є Сергій Корабельников. Саме він презентував "Запорізьке агентство новин". За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, сайт цього "медіа" від імені загарбницьокї адміністарції тимчасово окупованої Запорізької області представляла так звана заступниця "департаменту соціально-політичних комунікацій, інформаційної політики" Ганна Москалець. Вона також є головредкою башкортостанської газети "Октябрський нефтяник".

Рекламою "Запорізького агентства новин" також займалася журналістка, викладачка Інституту медіа Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", колишня перша заступниця головного редактора інформагентства ТАРС" Лана Самаріна. Вона, за словами російських пропагандистів, надає "об'єктивну інформацію".

Так станом на 17 липня на сайті так званого агентства було опубліковано 368 новин. За даними ІМІ, жодна з них не має авторства.

На сайті наявні рубрики "Офіційно", "Мнєнія". Так у першій за п'ять днів існування "медіа" було опубліковано дві заяви окупаційного голови частини регіону Євгена Балицького. У другій поширювали заяву голови уряду РФ Хуснулліна, а також новини з підрубриками "своіх нє бросаєм", "погода і прімєти" тощо. В усіх цих новинах слова "Росія" та "РФ" згадувалися щонайменше 136 разів, "СВО" - 86, "Балицький" - 37 разів, а "Путін" - 22 рази.