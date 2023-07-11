На ТОТ росіяни не можуть запустити свої ЗМІ через нестачу пропагандистів
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіянам не вдається запустити філії свого пропагандистського холдингу через відсутність достатньої кількості пропагандистів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни створили на тимчасово окупованих територіях низку псевдомісцевих ЗМІ, проте для їхнього повноцінного функціонування та розширення не вистачає пропагандистів.
Зокрема, в окупованих регіонах Запорізької та Херсонської областей росіяни планували запустити філії свого пропагандистського холдингу, але не змогли цього зробити через відсутність персоналу.
Для розв'язання цієї проблеми вони створюють навчальні центри, фінансовані Кремлем, задля пошуку “молодих й талановитих журналістів”. Один із таких навчальних центрів "Медіатополь" уже запрацював у тимчасово окупованому Мелітополі. У Центрі нацспротиву наголошують, що молодь потрапляє туди через різні "громадські рухи" у "пошуках слави й легких грошей".
"Зауважимо, що добровільна робота на окупанта є колабораціонізмом. Відтак усі псевдожурналісти, які працюють на кремлівських каналах на ТОТ понесуть відповідальність передбачену Кримінальним кодексом України", - йдеться у повідомленні.
- 16 червня підозри отримали семеро українців та один росіянин, які створили під час тимчасової окупації Херсону пропагандистський канал "Таврія". Його запустили на основі філії суспільного мовника "Скіфія".
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