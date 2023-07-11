Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни створили на тимчасово окупованих територіях низку псевдомісцевих ЗМІ, проте для їхнього повноцінного функціонування та розширення не вистачає пропагандистів.

Зокрема, в окупованих регіонах Запорізької та Херсонської областей росіяни планували запустити філії свого пропагандистського холдингу, але не змогли цього зробити через відсутність персоналу.

Для розв'язання цієї проблеми вони створюють навчальні центри, фінансовані Кремлем, задля пошуку “молодих й талановитих журналістів”. Один із таких навчальних центрів "Медіатополь" уже запрацював у тимчасово окупованому Мелітополі. У Центрі нацспротиву наголошують, що молодь потрапляє туди через різні "громадські рухи" у "пошуках слави й легких грошей".

"Зауважимо, що добровільна робота на окупанта є колабораціонізмом. Відтак усі псевдожурналісти, які працюють на кремлівських каналах на ТОТ понесуть відповідальність передбачену Кримінальним кодексом України", - йдеться у повідомленні.