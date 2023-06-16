Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Заочно підозрюють вісьмох осіб: семеро українців та один росіянин.

Серед них – очільник окупаційної адміністрації Євген Бриков, директор каналу Ісмаїл Абдуллаєв, головний редактор Ганна Коробова, оператор Руслан Вознесенський, ведуча Юлія Сипко, журналісти Данило Санітар і Ольга Тетеря, а також громадянин РФ Олександр Малькевич організовував фінансування і створення медіа у тимчасово окупованому на той час Херсоні.

Правоохоронці виявили, що російське військово-політичне керівництво хотіло створити на територіях під своїм контролем, у тому числі в Херсонській області, структуру з інформаційної політики, яка розвивала окупаційні медіа. Для цього залучили росіянина Олександра Малькевича, який керує телеканалом "Санкт-Петербург" і є заступником голови Комісії Громадської палати РФ з питань інформаційного суспільства, ЗМІ та масових комунікацій.

За даними слідства, він приїхав до Херсона й організовував інформаційне управління для окупантів у тісному контакті з російським військово-політичним керівництвом.

На основі філії суспільного мовника "Скіфія" пропагандисти запустили телеканал "Таврія", який транслював проросійські новини. Ісмаїл Абдуллаєв раніше очолював пропагандистську телекомпанію "Оплот". Використовуючи свій досвід він сформував команду і залучив до роботи на каналі редактора, журналістів та оператора.

Зловмисників підозрюють за колабораційну діяльність. Їм передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.