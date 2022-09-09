"Український медіа-центр "Таврія"": на Одещині викрили двох осіб, які планували поширювати російську пропаганду
На Одещині викрито двох осіб, котрі планували запустити проросійський пропагандистський медіа-центр
Про це повідомили у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Правоохоронці викрили мешканця Одеської області, який разом зі спільником планували створити проросійський канал, назвавши його "Український медіа-центр "Таврія", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що на виконання завдання представника РФ, вони розробили детальний план інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора.
Відповідно до цього план, радіо та телебачення мали сформувати у населення позитивне сприйняття так званої спеціальної військової операції РФ. Для цього створювалося радіо та телебачення з ефірним покриттям південних регіонів України.
Завдяки правоохоронцям цей план не був реалізований. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора одному громадянину повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України), а його спільнику – у державній зраді та колабораційній діяльності ( ст. 111, ст. 111-1 КК України).
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