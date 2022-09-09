На Миколаївщині затримано особу, яка здавала позиції ЗСУ, а на Одещині викрито жінку-колаборантку
Українські служби викрили двох зрадників в Одеській та Миколаївській області, які передавали росіянам інформацію про позиції ЗСУ та дані щодо інфраструктури
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження", - йдеться у звіті.
У Миколаївській області затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.
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