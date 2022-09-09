Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження", - йдеться у звіті.

У Миколаївській області затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

8 вересня стало відомо, що на Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення.

За день, 8 вересня, російський агресор втратив на Півдні України 59 військових, 3 РСЗВ "Ураган", 2 самохідні гармати артилерії "Піон".

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