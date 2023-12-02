Росіяни запустили "шахеди". Ситуація ввечері 2 грудня
Ввечері суботи, 2 грудня, російські терористи запустили "шахеди"
Про пуск повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку.
"Рух БПЛА типу Shahed з Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні о 22:30.
ПС додали, що "шахеди" на Миколаївщині і рухаються у західному напрямку.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе