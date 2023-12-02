Росіяни запустили "шахеди". Ситуація ввечері 2 грудня

Про пуск повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку.

"Рух БПЛА типу Shahed з Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні о 22:30.

ПС додали, що "шахеди" на Миколаївщині і рухаються у західному напрямку.

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