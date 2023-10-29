Росіяни запустили ударні БПЛА на південь України

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що станом на 20:21 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Там зберігається загроза безпілотників.

Пізніше Повітряні сили заявили, що російські дрони рухалися з Херсонської області у напрямку Миколаївщини. О 20:55 стало відомо, що безпілотники перебувають у межах Миколаївщини, проте вони рухаються курсом на західні регіони.

Крім цього, о 21:18 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у Кіровоградській області.