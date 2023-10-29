Росіяни запустили ударні БПЛА на південь України
Російські терористи ввечері неділі, 29 жовтня, вкотре запустили на південні регіони України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що станом на 20:21 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Там зберігається загроза безпілотників.
Пізніше Повітряні сили заявили, що російські дрони рухалися з Херсонської області у напрямку Миколаївщини. О 20:55 стало відомо, що безпілотники перебувають у межах Миколаївщини, проте вони рухаються курсом на західні регіони.
Крім цього, о 21:18 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у Кіровоградській області.
- Минулої ночі російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської та Полтавської областей. У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки є руйнування інфраструктури.
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