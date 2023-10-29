Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину та Полтавщину: є руйнування
У ніч проти неділі, 29 жовтня, російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської та Полтавської областей. У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки є руйнування інфраструктури
Про обстріл Дніпропетровщини повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, росіяни за ніч здійснили чотири обстріли регіону, зокрема з важкої артилерії накрили Нікопольщину.
Унаслідок російського удару у районному центрі побиті шість домівок, пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство.
Фото: Дніпропетровська ОВА / телеграм
Також ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують.
Голова Дніпропетровської ОВА наголосив, що всюди минулося без жертв і постраждалих.
Фото: Дніпропетровська ОВА / телеграм
Крім того, армія РФ вночі атакувала й Полтавщину. За словами начальника ОВА Філіпа Проніна, окупанти здійснили ракетну атаку по Миргородському району.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури. Пронін додав, що на місці атаки працюють всі служби.
- У зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що вночі російські війська атакували Україну безпілотниками, випустивши 5 "шахедів" по українських областях. Водночас сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.
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