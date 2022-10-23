Росіяни завдали 20 ударів по Донеччині, серед поранених є діти

Про це повідомили у Нацполіції України.

Там зазначили, що внаслідок воєнних злочинів РФ загинули цивільні мешканці, є травмовані.

Ворог обстріляв міста Бахмут, Авдіївка, Лиман, Часів Яр, Українськ,смт Зарічне, села Бердичі, Карлівка, Невельське, Торське, Кліщіївка.

Рашисти били із РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії.

"Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, дитячий садок, магазин. Окупанти обстріляли місто Українськ Селидівської громади із РСЗВ "Ураган". Пошкоджено 7 багатоповерхових будинків та дошкільний заклад. Є травмовані цивільні мешканці, серед них - діти 2011 та 2012 років народження", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також у поліції додали, що за їх допомогою евакуйовано ще 159 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 25 700 осіб, серед них 4036 – діти, 1525 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу

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