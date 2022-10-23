Росіяни завдали 20 ударів по Донеччині, серед поранених є діти
Поліція зареєструвала порушення законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ, зокрема, окупанти завдали 20 ударів по Донеччині - серед поранених є діти
Про це повідомили у Нацполіції України.
Там зазначили, що внаслідок воєнних злочинів РФ загинули цивільні мешканці, є травмовані.
Ворог обстріляв міста Бахмут, Авдіївка, Лиман, Часів Яр, Українськ,смт Зарічне, села Бердичі, Карлівка, Невельське, Торське, Кліщіївка.
Рашисти били із РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії.
"Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, дитячий садок, магазин. Окупанти обстріляли місто Українськ Селидівської громади із РСЗВ "Ураган". Пошкоджено 7 багатоповерхових будинків та дошкільний заклад. Є травмовані цивільні мешканці, серед них - діти 2011 та 2012 років народження", - йдеться у повідомленні поліції.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Також у поліції додали, що за їх допомогою евакуйовано ще 159 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 25 700 осіб, серед них 4036 – діти, 1525 – люди з інвалідністю.
- Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе