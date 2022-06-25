Ракетний удар по Рівненщині: троє загинуло, ще четверо у лікарні, -ОВА
Ввечері 25 червня росіяни обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури у Рівненській області
Про це повідомив очільник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.
Станом на 21:51 очільник Рівненщини повідомив, що внаслідок ракетних ударів троє людей загинуло, ще четверо госпіталізовані із травмами. Росіяни обстріляли СТО, мийку та підприємство, що займалось ремонтом автомобілів.
"Дві ракети влучили в цивільний об'єкт інфраструктури, це СТО з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними троє загиблих, четверо потерпілих знаходяться в лікарні, двоє з них у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС та представник силових структур", - повідомив Коваль.
О 20 годині очільник ОВА повідомляв про ракетні удари у Рівненській області.
"Повітряна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв", - сказав він.
Очільник області повідомив, що виїхав на місце події та повідомить деталі обстрілу згодом.
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