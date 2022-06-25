Про це повідомив очільник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

Станом на 21:51 очільник Рівненщини повідомив, що внаслідок ракетних ударів троє людей загинуло, ще четверо госпіталізовані із травмами. Росіяни обстріляли СТО, мийку та підприємство, що займалось ремонтом автомобілів.

"Дві ракети влучили в цивільний об'єкт інфраструктури, це СТО з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними троє загиблих, четверо потерпілих знаходяться в лікарні, двоє з них у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС та представник силових структур", - повідомив Коваль.

О 20 годині очільник ОВА повідомляв про ракетні удари у Рівненській області.

"Повітряна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв", - сказав він.

Очільник області повідомив, що виїхав на місце події та повідомить деталі обстрілу згодом.

У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.

Окупанти завдали по військовому об'єкту у Яворівському районі на Львівщині ракетного удару з Чорного моря.

На Харківщині близько 13:00 25 червня росіяни обстріляли Рогань, ворожий снаряд влучив у одне з подвір'їв.

На Сумщині окупанти з території Росії запустили шість ракет із вертольотів по Краснопільській громаді.

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