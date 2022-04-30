Росіяни завдали ракетного удару по складах на Дніпропетровщині
У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина. 30 квітня. 10:20. "Денацифіковані" фермерські склади після ранкової ракетної атаки", - написав голова обласної військової адміністрації та виклав фото обстріляних складів.
- 30 квітня голова облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область.
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