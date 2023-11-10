Росіяни завозять у церкви на ТОТ Запоріжжя пропагандистські книжки, що заперечують існування українців

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на ТОТ росіяни утворили так звану Бердянську єпархію в складі РПЦ. Її очолив Андрій Волчков, також відомий як єпископ Лука.

Як вказують у Нацспротиві, задля продовження "монополізації релігійного простору" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни завозять у захоплені церкви пропагандистську літературу, яка, зокрема, виправдовує окупацію та заперечує існування української нації.

"Зауважимо, що росіяни застосовують репресії до представників усіх конфесій, окрім підконтрольних їм. Усі "ворожі церкви" пограбовані й захоплені, діяльність не здійснюють", - розповіли в ЦНС.