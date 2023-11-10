Росіяни завозять у церкви на ТОТ Запоріжжя пропагандистські книжки, що заперечують існування українців
Росіяни завозять у захоплені церкви на тимчасово окупованій частині Запорізької області пропагандистські книжки: у них заперечується існування української нації та виправдовується окупація
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що на ТОТ росіяни утворили так звану Бердянську єпархію в складі РПЦ. Її очолив Андрій Волчков, також відомий як єпископ Лука.
Як вказують у Нацспротиві, задля продовження "монополізації релігійного простору" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни завозять у захоплені церкви пропагандистську літературу, яка, зокрема, виправдовує окупацію та заперечує існування української нації.
"Зауважимо, що росіяни застосовують репресії до представників усіх конфесій, окрім підконтрольних їм. Усі "ворожі церкви" пограбовані й захоплені, діяльність не здійснюють", - розповіли в ЦНС.
- Окупанти завозять пропагандистську літературу і в захоплені українські школи. За інформацією Нацспротиву РФ завезла на ТОТ Луганщини понад 750 тисяч пропагандистських книг російського виробництва. Більшість примірників - це "Історія РФ".
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