Росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації Донецька
У понеділок, 10 вересня, росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації ватажка терористичної "ДНР" Дениса Пушиліна
Про це пише пропагандистське РИА.Новости.
Вибухи пролунали в центрі тимчасово окупованого Донецька, росіяни стверджують, нібито українські військові о 14:50 випустили три ракети з РСЗВ.
ЗМІ пишуть, що будівля "зазнала незначних пошкоджень внаслідок обстрілу".
- У тимчасово захопленому Донецьку у неділю, 10 вересня, пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього нібито пошкоджено будівлю магазина.
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