У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи

Про це написав глава окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

"За попередніми даними, задимлення від прильотів проспектом Богдана Хмельницького. У зоні ризику район площі Бакинських Комісарів", - написав Кулемзін.

Він також закликав місцевих жителів не покидати укриття та залишатися у безпечних місцях.

"У Куйбишівському районі на площі Бакинських Комісарів постраждала будівля "Першого Республіканського супермаркету", - сказав так званий мер окупованого Донецька.