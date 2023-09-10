У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
У тимчасово захопленому Донецьку у неділю, 10 вересня, пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього нібито пошкоджено будівлю магазина
Про це написав глава окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.
"За попередніми даними, задимлення від прильотів проспектом Богдана Хмельницького. У зоні ризику район площі Бакинських Комісарів", - написав Кулемзін.
Він також закликав місцевих жителів не покидати укриття та залишатися у безпечних місцях.
"У Куйбишівському районі на площі Бакинських Комісарів постраждала будівля "Першого Республіканського супермаркету", - сказав так званий мер окупованого Донецька.
- Ввечері, 27 серпня, на півночі тимчасово окупованого Донецька місцеві жителі чули вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про нібито артилерійський обстріл.
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