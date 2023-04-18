Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Відучора штурмових дій стає більше. Тиждень або трохи більше був рясний дощ і ґрунти були дуже вологі. Штурмів було 10-15, іноді 20 на добу. З учора вже 24 штурмові дії відбулось і ми розуміємо, що це ще не кінець. Ґрунти підсохли і вони почали збільшувати кількість штурмів", - розповів він.