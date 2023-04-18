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Росіяни збільшують кількість штурмів на Авдіївському напрямку, - очільник ВЦА Барабаш

18 квітня, 2023 вiвторок
15:10
Війна з Росією російські війська окупанти

Російські окупанти збільшують кількість штурмових дій в районі Авдіївки, ґрунт почав підсихати після дощів

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Відучора штурмових дій стає більше. Тиждень або трохи більше був рясний дощ і ґрунти були дуже вологі. Штурмів було 10-15, іноді 20 на добу. З учора вже 24 штурмові дії відбулось і ми розуміємо, що це ще не кінець. Ґрунти підсохли і вони почали збільшувати кількість штурмів", - розповів він.

Росія
російська армія
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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