Росіяни збільшують кількість штурмів на Авдіївському напрямку, - очільник ВЦА Барабаш
Російські окупанти збільшують кількість штурмових дій в районі Авдіївки, ґрунт почав підсихати після дощів
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"Відучора штурмових дій стає більше. Тиждень або трохи більше був рясний дощ і ґрунти були дуже вологі. Штурмів було 10-15, іноді 20 на добу. З учора вже 24 штурмові дії відбулось і ми розуміємо, що це ще не кінець. Ґрунти підсохли і вони почали збільшувати кількість штурмів", - розповів він.
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