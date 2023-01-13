Росіяни змінили юридичну адресу ЗАЕС, тепер вона "підпорядкована" Москві
Російська корпорація з атомної енергії "Росатом" замінила юридичну адресу Запорізької АЕС, так вона нібито підпорядковуватиметься Москві
Про це поінформували в Енергоатомі.
"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в Росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС Москві", - заявив Енергоатом.
В компанії наголосили, що так загарбники вкотре прагнуть підкреслити приналежність української АЕС Росії, однак подібні вчинки не змінять юридичний статус станції.
"І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із Росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - резюмували в Енергоатомі.
- Нагадаємо, раніше в Держатомрегулюванні розповіли, що рашисти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити "експлуатаційну організацію".
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