Росіяни змінили юридичну адресу ЗАЕС, тепер вона "підпорядкована" Москві

Про це поінформували в Енергоатомі.

"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в Росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС Москві", - заявив Енергоатом.

В компанії наголосили, що так загарбники вкотре прагнуть підкреслити приналежність української АЕС Росії, однак подібні вчинки не змінять юридичний статус станції.

"І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із Росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - резюмували в Енергоатомі.

Нагадаємо, раніше в Держатомрегулюванні розповіли, що рашисти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити "експлуатаційну організацію".