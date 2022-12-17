Росіяни знищили Ханський палац у тимчасово окупованому Бахчисараї

Про це поінформувала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттер.

Вона зазначила, що росіяни в Криму знищили унікальну культурну пам'ятку кримських татар - Золотий кабінет Крим-Герай Хана в Бахчисараї.Там демонтовано дах та кольорові вітражі.

"Російські терористи не вміють нічого іншого крім вбивати, руйнувати все прекрасне, стирати національну пам'ять та ідентичність мого народу", - наголосила Еміне Джапарова.

Вона, як голова національної комісії України, закликала ЮНЕСКО належним чином відреагувати на російські злочини проти культурного надбання в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше перша заступниця міністра закордонних справ повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, а загальний термін ув’язнення їх уже становить понад 1300 років.

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