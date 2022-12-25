Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

Війська РФ не можуть встановити повний контроль за окупованими територіями України, тож їм доводиться привозити додаткові сили Росгвардії: "ворог змушений відповідати й витрачати більше ресурсів".

До Бердянська прибули 500 російських силовиків, вони здійснюватимуть патруль зайнятих населених пунктів. Однак робота українського підпілля триває: як зазначають у ЦНС, нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де знаходяться мобілізаційні підрозділи ворога.

Також повідомляють про пошкодження російських агітаційних білбордів у Мелітополі: 23 грудня їх обмалювали чорним фарбником.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни погрожують "націоналізувати" майно українців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb