Росіяни знову завезли росгвардійців для контролю населених пунктів Півдня, - ЦНС
Кремль збільшує присутність Росгвардії на тимчасово окупованих територіях Півдня, тільки до Бердянська завезли 500 поліцаїв з РФ
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
Війська РФ не можуть встановити повний контроль за окупованими територіями України, тож їм доводиться привозити додаткові сили Росгвардії: "ворог змушений відповідати й витрачати більше ресурсів".
До Бердянська прибули 500 російських силовиків, вони здійснюватимуть патруль зайнятих населених пунктів. Однак робота українського підпілля триває: як зазначають у ЦНС, нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де знаходяться мобілізаційні підрозділи ворога.
Також повідомляють про пошкодження російських агітаційних білбордів у Мелітополі: 23 грудня їх обмалювали чорним фарбником.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни погрожують "націоналізувати" майно українців.
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