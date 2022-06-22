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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини, - Генштаб ЗСУ

Росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини, - Генштаб ЗСУ

22 червня, 2022 середа
07:21
війна з Росією окупанти

Ворог штурмує Слов’янський напрямок, намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком, а на Бахмутському напрямку перегрупував війська

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Здійснюють вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував військ.

Українські воїни на напрямку Миронівка - Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне - Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу українських військ. Активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації українських військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка.

У свою чергу на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

Також окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

"Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - передає Генштаб.

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