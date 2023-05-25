Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, наносячи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", - написав Кириленко.

Очільник Донеччини зазначив, що оперативні та рятувальні служби були готові до такого розвитку подій та вже почали діяти за визначеним заздалегідь алгоритмом.

"Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення. Провели термінове засідання комісії ТЕБ та НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації", - додав Кириленко.