Росіяни зруйнували греблю водосховища на Донеччині, є загроза підтоплення кількох селищ
Окупаційна армія РФ постійними обстрілами зруйнувала греблю Карлівського водосховища в Донецькій області
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, наносячи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", - написав Кириленко.
Очільник Донеччини зазначив, що оперативні та рятувальні служби були готові до такого розвитку подій та вже почали діяти за визначеним заздалегідь алгоритмом.
"Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення. Провели термінове засідання комісії ТЕБ та НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації", - додав Кириленко.
- Раніше російські загарбники пошкодили Каховську ГЕС, через що обміліло водосховище, важливе для забезпечення водою південних регіонів України.
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