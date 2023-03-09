Росіяни пошкодили Каховську ГЕС, водосховище обміліло, — голова Дніпропетровської ОВА
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через пошкодження росіянами Каховської ГЕС обміліло водосховище, наразі всі зусилля прикладаються для утримання рівня води в Каховському морі
Про це він сказав на нараді з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів.
Він зазначив, що утримання рівня води в морі - це "критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини".
"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", - зазначив Лисак.
- Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко переконаний, що дії росіян на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи.
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