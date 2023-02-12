Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни підірвали шандори на Каховській ГЕС. Сьогодні рівень води, який скидається в річку Дніпро дуже великий. Це призводить до того, що Каховське водосховище стає мілкішим, а рівень води в Дніпрі різко підіймається. Зараз вже видно десятки кілометрів сухих берегів Каховського водосховища. Тому зараз дуже важко уявити наслідки цих дій росіян, якщо цього не зупинити", - розповів Коваленко.

Міський голова Нової Каховки наголосив, що дії росіян можуть призвести до екологічної катастрофи

"Нижня частина Дніпра, там де розташована Каховка, навпаки повноводна. Оскільки вода з Каховської ГЕС постійно скидається. А от Каховське море зараз стає мілкішим з кожним днем. Наслідки важко уявити. Оскільки я не знаю всіх технічних моментів стосовно Запорізької АЕС. Однак, що стосується Херсонщини, то такі дії росіян можуть призвести до екологічної катастрофи", - додав він.