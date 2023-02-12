Відкриті шлюзи Каховської ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи на Херсонщині, - міський голова Нової Каховки Коваленко
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко переконаний, що дії росіян на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни підірвали шандори на Каховській ГЕС. Сьогодні рівень води, який скидається в річку Дніпро дуже великий. Це призводить до того, що Каховське водосховище стає мілкішим, а рівень води в Дніпрі різко підіймається. Зараз вже видно десятки кілометрів сухих берегів Каховського водосховища. Тому зараз дуже важко уявити наслідки цих дій росіян, якщо цього не зупинити", - розповів Коваленко.
Міський голова Нової Каховки наголосив, що дії росіян можуть призвести до екологічної катастрофи
"Нижня частина Дніпра, там де розташована Каховка, навпаки повноводна. Оскільки вода з Каховської ГЕС постійно скидається. А от Каховське море зараз стає мілкішим з кожним днем. Наслідки важко уявити. Оскільки я не знаю всіх технічних моментів стосовно Запорізької АЕС. Однак, що стосується Херсонщини, то такі дії росіян можуть призвести до екологічної катастрофи", - додав він.
- 5 лютого ексзаступник генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК) з питань радіомовлення Григорій Южда повідомив, що Каховське водосховище обміліло на 1,4 м через підрив росіянами шандорів на ГЕС під час відступу з правобережжя
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