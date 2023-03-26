Росіяни звільнятимуть працівників на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни звільнятимуть працівників, які не отримали російський паспорт, мотивуючи це новою "юрисдикцією"
Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
"Відповідно до постанови уряду РФ від 31.12.2022 року №2571 трудові відносини з особами без російського громадянства зберігаються до 1 липня ц.р. Після цієї дати до таких осіб застосовуватимуться норми ворожого трудового законодавства, визначені для іноземних громадян та осіб без громадянства", - зазначили в Центрі.
Так, окупанти вдаватимуться до юридичних важелів тиску, аби змусити українців отримати російський паспорт.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині катують місцевих жителів, які відмовляються від отримання паспорта РФ.
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