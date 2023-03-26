Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

"Відповідно до постанови уряду РФ від 31.12.2022 року №2571 трудові відносини з особами без російського громадянства зберігаються до 1 липня ц.р. Після цієї дати до таких осіб застосовуватимуться норми ворожого трудового законодавства, визначені для іноземних громадян та осіб без громадянства", - зазначили в Центрі.

Так, окупанти вдаватимуться до юридичних важелів тиску, аби змусити українців отримати російський паспорт.