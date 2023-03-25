Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни погрожують фізичною розправою тим, хто відмовляється від російського паспорта.

"Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", - мовиться в тексті ЦНС.

Зокрема окупанти використовують катівню в Генічеську, аби піддавати тортурам громадян із проукраїнською позицією та тих, хто відмовляється виконувати накази так званої влади.

"Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця", - додали в ЦНС.