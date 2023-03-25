Росіяни на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - Центр нацспротиву
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині катують місцевих жителів, які відмовляються від отримання паспорта РФ
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що росіяни погрожують фізичною розправою тим, хто відмовляється від російського паспорта.
"Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", - мовиться в тексті ЦНС.
Зокрема окупанти використовують катівню в Генічеську, аби піддавати тортурам громадян із проукраїнською позицією та тих, хто відмовляється виконувати накази так званої влади.
"Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця", - додали в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російські терористи створили для українців медичну кризу на тимчасово окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе