Росіянину, який прагне реваншу з Усиком, запропонували бій за право вдруге зустрітися з українцем

Про це повідомляє BoxingScene.

Гассієв та Руїс отримали від IBF (Міжнародної боксерської федерації) пропозицію побитися з Хрговічем за статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс, яким володіє Усик.

Мурат Гассієв у 2018 році програв українцю у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Після цього росіянин неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем у реванші та слідом за ним перейшов у надважку вагу.

Енді Руїс володів титулами IBF, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у 2019 році. Їх американець сенсаційно відібрав у Ентоні Джошуа, однак потім програв британцю у реванші.

Зараз усі ці пояси належать Олександру Усику.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити співвітчизнику Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.

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