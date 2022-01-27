Росіянину, який прагне реваншу з Усиком, запропонували бій за право вдруге зустрітися з українцем
IBF запропонувала росіянину Мурату Гассієву та американцю Енді Руїсу провести бій з хорватом Філіпом Хрговічем за звання обов'язкового претендента на титул, яким володіє українець Олександр Усик
Про це повідомляє BoxingScene.
Гассієв та Руїс отримали від IBF (Міжнародної боксерської федерації) пропозицію побитися з Хрговічем за статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс, яким володіє Усик.
Мурат Гассієв у 2018 році програв українцю у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Після цього росіянин неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем у реванші та слідом за ним перейшов у надважку вагу.
Енді Руїс володів титулами IBF, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у 2019 році. Їх американець сенсаційно відібрав у Ентоні Джошуа, однак потім програв британцю у реванші.
Зараз усі ці пояси належать Олександру Усику.
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Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити співвітчизнику Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.
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