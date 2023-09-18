Російська армія атакувала 9 прикордонних громад Сумщини: є загиблий та поранені

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

Для ворожих атак росіяни використовували артилерію, міномети, безпілотники та ракети.

Внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади один місцевий житель загинув, ще один отримав поранення. Його госпіталізували до медичного закладу.

У Ворожбянській громаді під російський артилерійський обстріл потрапив житель регіону, він отримав поранення.