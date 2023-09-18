Російська армія атакувала 9 прикордонних громад Сумщини: є загиблий та поранені
Протягом неділі, 17 вересня, російські терористи 34 рази обстріляли прикордонні громади Сумської області. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві поранені
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.
Для ворожих атак росіяни використовували артилерію, міномети, безпілотники та ракети.
Внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади один місцевий житель загинув, ще один отримав поранення. Його госпіталізували до медичного закладу.
У Ворожбянській громаді під російський артилерійський обстріл потрапив житель регіону, він отримав поранення.
- Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Минулося без наслідків.
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