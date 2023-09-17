Російські війська за добу атакували 10 областей України: 2 людини загинули, 10 поранено

Ситуація в регіонах станом на 09:00 надійшла від обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 6 обстрілів області з гранатометів, мінометів, також зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет. Під вогнем опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 удари по прикордонню. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Минулося без наслідків. Крім того, вчора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина: вночі ворог знову тероризував Нікопольщину, а саме Покровську сільську громаду. По ній армія РФ випустила понад пів десятка снарядів. Дані щодо наслідків уточнюються. Також минулої доби росіяни здійснили 7 обстрілів Нікопольщини. Ворог цілив по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах, бив з важкої артилерії, атакував дронами-камікадзе. Унаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, понівечені триповерхівка та приватний будинок. Натомість минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область: під ворожим вогнем минулої доби було 20 населених пунктів області – зафіксовано 100 ударів

Рашисти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного та Малих Щербаків, 4 БПЛА-атаки по Залізничному, Новодарівці й Малим Щербакам, а також вгатили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Преображенці. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ракетного удару по місту. Зафіксовано влучання 4 зенітних керованих ракет 5В55 зенітно-ракетного комплексу С300 на території підприємства. Сталася пожежа. Крім того, вчора внаслідок ударів по Харкову 5 стратегічними крилатими ракетами 9М727 ракетного комплексу "Іскандер К" пошкоджено складське приміщення підприємства, сталася пожежа, пошкоджено 5 автомобілів. Постраждало 6 людей. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок.



У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Вчора між селами Глибоке та Стрілеча російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Луганщина: за добу противник здійснив 151 обстріл області. росіяни завдали авіаудари по Новоєгорівці та Невському. Також потерпали від артилерії Невське та Білогорівка.

Донеччина: під вогнем рашистів опинилися 4 населені пункти: Авдіївка, смт Зарічне і Курдюмівка, село Воскресенка.

Пошкоджено 2 житлових будинки, один з них - багатоквартирний, цех ПрАТ "Авдіївського заводу металевих конструкцій".

За добу по області поранено одну людину.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА Shahed-136/131. Також вночі за межами населеного пункту однієї з громад внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Одещина: сьогодні вночі противник завдав удару по Одещині крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА.

Основний напрямок удару – південь Одещини. Працювала ППО. Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 77 обстрілів, з них по 4 - по Херсону. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі. Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті Берислав. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка. У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували.