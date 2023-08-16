Російська армія атакувала Херсонщину: поранені 7 людей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні росіяни вдарили по освітньому закладу та території лікарні, внаслідок чого поранення отримали троє людей.



Зазначається, що один із постраждалих є пацієнтом медичного закладу. 55-річний чоловік проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина.

Також у селищі Зеленівка окупанти поранили 45-річного чоловіка. За словами голови ОВА, під час обстрілу він працював у полі. Пораненого доправили до лікарні з травмою ноги.

Крім цього, російських обстрілів зранку зазнало село Хрещенівка. Через атаку РФ травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому також надають медичну допомогу.

Опівночі російська армія обстріляла й Микільське. У власній оселі поранення середньої тяжкості отримали двоє людей - подружжя. 60-річну жінку та 63-річного чоловіка шпиталізували.