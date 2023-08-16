Російська армія атакувала Херсонщину: поранені 7 людей
Вночі та зранку середи, 16 серпня, російські терористи обстріляли Херсон та три населені пункти області. Внаслідок атаки РФ отримали поранення 7 мешканців
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні росіяни вдарили по освітньому закладу та території лікарні, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
Зазначається, що один із постраждалих є пацієнтом медичного закладу. 55-річний чоловік проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина.
Також у селищі Зеленівка окупанти поранили 45-річного чоловіка. За словами голови ОВА, під час обстрілу він працював у полі. Пораненого доправили до лікарні з травмою ноги.
Крім цього, російських обстрілів зранку зазнало село Хрещенівка. Через атаку РФ травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому також надають медичну допомогу.
Опівночі російська армія обстріляла й Микільське. У власній оселі поранення середньої тяжкості отримали двоє людей - подружжя. 60-річну жінку та 63-річного чоловіка шпиталізували.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу сільгосппідприємства Харківщини та морського торгового порту Рені в Одеській області. Детальніше - читайте за посиланням.
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