Російська армія намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - перехоплення СБУ
На кордоні України та з Білоруссю війська РФ намагаються влаштувати провокації
Про це свідчить перехоплення телефонної розмови одного з окупантів, повідомляє Служба безпеки України.
У записі військовий РФ, який "гастролює" вздовж українського кордону, розповідає про провокації своєму знайомому.
"…Ми в одному місті (у Білорусі, – ред.). Тут теж мутки мутять... Їздять на провокації, на всяку х***ю... Коротше, з цього боку провокують хо*лів, щоб вони, типу, на Білорусь напали... Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало", - йдеться в перехопленні.
Інший росіянин у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ його співрозмовника перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "... знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд! По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні із Польщею переїхали. Біля Польщі".
У СБУ наголосили, що такі дії свідчать про те, що Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.
- Раніше повідомлялось, що за даними російської правозахисної ініціативи GulaguNet, російське командування перекинуло до Республіки Білорусь учасників запланованої в інтересах Кремля антиукраїнської провокації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.32
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе