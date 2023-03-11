До Білорусі прибули найманці ФСБ, яких використають для провокацій під виглядом ЗСУ, - російські правозахисники
За даними російської правозахисної ініціативи GulaguNet, російське командування перекинуло до Республіки Білорусь учасників запланованої в інтересах Кремля антиукраїнської провокації
Про це проєкт повідомив у суботу, 11 березня 2023 року.
"До Білорусі перекинуто створену у грудні 2022 року під контролем ФСБ та МО (міноборони країни-агресора - ред.) групу високооплачуваних найманців, готових до виконання у їх розумінні "творчих завдань", пов'язаних з перевдяганням (вочевидь, у форму ЗСУ) та вчиненням від імені України диверсій та терактів на території Білорусі з метою залучення її у війну", - заявляють правозахисники із посиланням на власне джерело.
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Як наголошується, найманцям "видано сучасне залізо зі складів ЦСП (Центру спеціального призначення - ред.) ФСБ".
Повідомлення супроводжується світлина чоловіків зі снайперською зброєю. Їхні обличчя приховано.
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