Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі", - пише пресслужба.

Повідомляється, що для детального висвітлення провокації в Білорусь прибуде головний пропагандист Володимир Соловйов.

Ворог планує 11 березня організувати телерадіоміст та пряму трансляції з місця подій для росЗМІ.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - наголошують в українській розвідці.

Ціль масштабної провокації - створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білорусів і забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на російській стороні.

В ГУР нагадують, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.