Росія готує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, - розвідка
Російська влада готується до масштабної провокації на українсько-білоруському кордоні, для цього запрошують пропагандиста Володимира Соловйова
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі", - пише пресслужба.
Повідомляється, що для детального висвітлення провокації в Білорусь прибуде головний пропагандист Володимир Соловйов.
Ворог планує 11 березня організувати телерадіоміст та пряму трансляції з місця подій для росЗМІ.
"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - наголошують в українській розвідці.
Ціль масштабної провокації - створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білорусів і забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на російській стороні.
В ГУР нагадують, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
- Раніше в ISW зазначали, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.
- 6 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю є повністю контрольованою, водночас наголосив, що через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".
- В Америки відсутні розвіддані, які б підтверджували готовність білоруських військ взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.
- Британська розвідка заявила про важливість пошкодження російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 під Мінськом, адже його використовували для запуску ракет "Кинжал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.92
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе