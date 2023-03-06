У ДПСУ заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але "дещо напружена"
Ситуація на ділянці українсько-російського кордону, а також на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто - у межах Чернігівської, Сумської і частини Харківської областей", - сказав він.
За словами речника ДПСУ, ударного угруповання на цьому напрямку Росія не має, однак щодня ворог завдає ударів по прикордонню із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї і навіть пусків ракет авіацією.
Також Демченко запевнив, що ситуація на кордоні з Білоруссю є повністю контрольованою, водночас наголосивши, що через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".
- Раніше в ISW зазначали, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.
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