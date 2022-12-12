Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю, - ISW

Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю, - ISW

12 грудня, 2022 понедiлок
05:50
війна з Росією білоруські військові

Зусилля Кремля щодо тиску на білоруських чиновників підтримати наступальну кампанію Росії в Україні є частиною довгострокових зусиль щодо зміцнення контролю над Білоруссю

Про це пише у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Так, російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Цим інформаційним операціям іноді підіграють білоруські лідери, включаючи президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Метою подібних зусиль - затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях, вважають експерти.

Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій.

"Білоруське втручання в Україну, крім того, не зможе зробити більше, ніж тимчасово відтягнути українські сухопутні сили від інших частин театру військових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову потужність у розпорядженні Мінська", - йдеться в повідомленні.

Росія особливо прагнула створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами.

Кремль регулярно намагався використати свій вплив на безпеку та військові справи Білорусі, щоб чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала її вторгнення до України.

"Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль із зміцнення подальшого контролю над Білоруссю", - кажуть експерти.

Підтримка мінським режимом російського вторгнення зробила Білорусь союзником у війні України. Проте підтримка Білоруссю війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції.

Білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів за рахунок передачі боєприпасів російським військовим. А офіційні особи країни намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії, наголошують в Інституті.

"Білоруські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях з формування російських сил", - додають аналітики.

Білоруські збройні сили мають лише шість маневрених бригад і складаються приблизно з 45 тис. осіб особового складу, розділених на два командні штаби.

Як вважають в ISW, деградація російських збройних сил через руйнівні втрати в Україні також завадить розгортанню білоруських механізованих сил для бойових дій разом з російськими військами. Теоретично білоруські сили повинні мати можливість діяти в об'єднаних підрозділах із російськими механізованими силами.

Також підтримка Лукашенка війни Росії в Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб вона приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають тертя у білоруських збройних силах. Білоруський персонал, безумовно, знає про значні втрати, завдані російським військам в Україні, і, ймовірно, не бажає зазнати такого самого результату.

Так, елементи у білоруських збройних силах чинили опір ідеї вступу у війну на території України.

Зазначається, що встановлення Лукашенка інформаційних умов, напевно, ще більше стримує готовність Білорусі вступити у війну.

"Лукашенко продовжує ставити інформаційні умови, щоб протистояти тиску Росії з метою вступу до війни на Україні, заявляючи, що НАТО готується напасти на Білорусь", - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що Білорусь навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку всередині країни. ISW раніше оцінювала, що Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень.

"Вступ Білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відволікти сили та техніку з нинішніх ліній фронту... Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, навіть попри те, що Лукашенко навряд чи надішле свою армію для участі в бойових діях", - кажуть в Інституті.

Проте, як додають експерти, російські офіційні особи продовжать проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоби припустити, що білоруські сили можуть вторгнутися в Україну, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону. Малоймовірно, що ці інформаційні операції віщують реальне втручання Білорусі в найближчому майбутньому.

  • 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
  • 30 листопада у ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається
  • 3 грудня Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". В ISW зазначили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, аби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.
  • 6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".
  • Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Київщина
Житомирщина
Чернігівщина
Рівненщина
новини Волині
Військові новини
Читайте також:
Володимир Путін
9 грудня, 2022 п'ятниця
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 грудня, 2022 неділя
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
Володимир Путін
10 грудня, 2022 субота
Якщо Путіна спробує відсторонити якась із груп у кремлі, то посиплеться все, - Фейгін
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 грудня
05:20
Джо Байден
Байден: Економіка США може випередити Китай за рівнем зростання вперше з 1976 року
02:07
Денис Шмигаль
Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку, - Шмигаль
01:11
Оновлено
Байден Зеленський
Зеленський обговорив з Байденом формування системи ППО та відновлення енергетики
00:54
Польща
У Польщі стартують навчання для українських медиків
00:20
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Переважну більшість генерувальних потужностей української енергосистеми відновлено, - Укренерго
2022, неділя
11 грудня
23:31
Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion
Американський космічний апарат Orion повернувся з Місяця
22:33
Президент України Зеленський
Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти семи церковних діячів УПЦ МП
22:07
міністри оборони України та Швеції 
Уряд Швеції ухвалив дев'ятий пакет військової допомоги Україні
22:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Імовірно, скоро Марокко передасть Україні танки, а не тільки комплектувальні до них. Колонка Сергія Згурця
21:37
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій ЄС
21:34
Німеччина уряд
Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту
21:04
Після атак РФ Одеський порт не працював, але вивіз зерна не зупиниться, – міністр
20:38
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння РФ, - Джеймс Клеверлі
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння Росії, – глава МЗС Британії
20:21
Вибух в іранському університеті
В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух
20:02
OPINION
Тетяна Мокріді
Еротичний календар і "Коханець леді Чаттерлей"
19:54
біженці
США прийняли понад 82 тисячі українських біженців
19:49
Переможниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька
Злада Дзюнька посіла 9 місце на Дитячому Євробаченні
19:31
Пам'ятник Шевченку в окупованому Луганську
На пам'ятнику Шевченку в Луганську встановили табличку "Російський поет"
19:12
Михайло Подоляк
"Є лише один шлях": Подоляк про завершення війни РФ проти України
19:05
80 десантно-штурмова бригада
ЗСУ за добу уразили 7 пунктів управління та 15 районів зосередження особового складу
19:03
Інтерв’ю
путін та Байден, війна в Україні
Путін боїться воювати з НАТО, але хоче, щоб росіяни думали, що вони воюють, - експерт Грант
18:57
окупанти орки танк рф
За добу окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ
18:50
окупанти орки
На тимчасово окупованих територіях росіяни заохочують місцевих до колаборантства за 10 тис рублів
18:48
У ГУР розповіли, як дружини російських військових хочуть "заробити"
"Дружини скандалять через соцвиплати". У ГУР сказали, як родичі військових РФ хочуть "заробити"
18:29
Прикордонники зустріли Вифлеємський вогонь миру
Прикордонники зустріли Вифлеємський вогонь миру
18:24
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
На Місяць вирушив перший японський посадковий апарат Hakuto-R
18:08
Умисне вбивство
В Замбії знайшли мертвими 27 ефіопських мігрантів, чоловіки загинули від виснаження та голоду
18:04
Ексклюзив
путін путлер
Війна має закінчитись у березні 2023 року, - військовий експерт Притула
18:02
OPINION
Агія Загребельська
Орбан та "ветократія"
17:55
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали новонароджених пінгвінят
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали новонароджених пінгвінят
17:55
Ексклюзив
Олена Зеркаль
У США є достатньо запчастин для української енергосистеми, - радниця міністра енергетики Зеркаль
17:52
Віцепрезидентку Європарламенту заарештували за підозрою у корупції з Катаром
Віцепрезидентку Європарламенту та ще трьох людей заарештували за підозрою у корупції з Катаром
17:49
Артем Скоропадський, речник правого сектору
У віці 41 року помер журналіст, колишній речник "Правого сектору" Артем Скоропадський
17:33
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путіну доведеться генералів перестріляти, щоб не вчинили заколот, - Фейгін
17:28
білоруські військові
У Білорусі збирають гроші на амуніцію російським військовим
17:09
Володимир Зеленський
Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення "зернового коридору"
16:50
Ашраф Хакімі (в центрі) у матчі Марокко - Хорватія
ЧС-2022: Розклад трансляцій півфінальних матчів, сітка плей-офф
16:45
Неонацистське угруповання РФ збирає розвідданіщодо країн Балтії
Російські неонацисти збирають розвіддані щодо країн Балтії, – The Guardian
16:31
оператор дрону
"Камікадзе із можливістю повернення". З'явилися подробиці про український ударний дрон
16:30
Дмитро Пєсков
В Кремлі заявили, що РФ доведеться "жити у конфронтації з Заходом"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV