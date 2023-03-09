Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

Повідомляється, що 7 березня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підтвердив пошкодження одного із парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D. Ймовірно літак атакували невеликим дроном.

Літак перемістили до ремонтної майстерні в російському Таганрозі. Політ проходив на меншій висоті, ніж зазвичай, напевно, через пошкодження гермокабіни.

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Як зазначається у зведенні, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, модифікованого для запуску балістичної ракети "Кинжал", яку РФ розглядає як стратегічний потенціал у військ проти України. У модифікації видалено внутрішній радар літальних апаратів, аби збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися на зовнішні джерела інформації, зокрема на А-50.

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - пишуть у пресслужбі.