Розвідка Британії пояснила важливість пошкодженого літака А-50 у Білорусі для РФ
Британська розвідка заявила про важливість пошкодження російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 під Мінськом, адже його використовували для запуску ракет "Кинжал"
Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.
Повідомляється, що 7 березня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підтвердив пошкодження одного із парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D. Ймовірно літак атакували невеликим дроном.
Літак перемістили до ремонтної майстерні в російському Таганрозі. Політ проходив на меншій висоті, ніж зазвичай, напевно, через пошкодження гермокабіни.
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Як зазначається у зведенні, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, модифікованого для запуску балістичної ракети "Кинжал", яку РФ розглядає як стратегічний потенціал у військ проти України. У модифікації видалено внутрішній радар літальних апаратів, аби збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися на зовнішні джерела інформації, зокрема на А-50.
"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - пишуть у пресслужбі.
- Уранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський розвідувальний літак ДРЛО А-50.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах.
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